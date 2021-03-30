2021-03-30T23:43:08+03:00
2021-03-30T23:43:08+03:00
2021-03-30T23:43:08+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210330/833357456.html
Биржевые индексы США снизились по итогам вторника
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Биржевые индексы США снизились по итогам вторника, свидетельствуют данные торгов. Промышленный DJIA снизился на 0,31%, до 33066,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал почти... ПРАЙМ, 30.03.2021
биржи, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83291/67/832916794.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83291/67/832916794.jpg
https://1prime.ru/images/83291/67/832916793.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83291/67/832916793.jpg
https://1prime.ru/images/83291/67/832916781.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83291/67/832916781.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 30 мар — ПРАЙМ. Биржевые индексы США снизились по итогам вторника, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный DJIA снизился на 0,31%, до 33066,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал почти на столько же — на 0,32%, до 3958,55 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,11%, до 13045,39 пункта.
Инвесторов беспокоит рост доходности гособлигаций США. Показатель для десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) после временной стабилизации рос во вторник второй день подряд.