ВАШИНГТОН, 30 мар — ПРАЙМ. Биржевые индексы США снизились по итогам вторника, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный DJIA снизился на 0,31%, до 33066,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал почти на столько же — на 0,32%, до 3958,55 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,11%, до 13045,39 пункта.

Инвесторов беспокоит рост доходности гособлигаций США. Показатель для десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) после временной стабилизации рос во вторник второй день подряд.