МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам продолжает укрепляться в среду утром, оставаясь у годового рекорда к иене и у максимального уровня с ноября к евро, оптимизм по перспективам экономики США поддерживает валюту, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,1711 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1714 доллара, ранее показатель достиг 1,1704 доллара — минимума с начала ноября. Курс доллара к иене рос до 110,84 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 110,34 иены, при этом показатель почти достиг 111 иен впервые за год.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 93,38 пункта, показатель находится у наивысших отметок с начала ноября. "Вопреки недовольству". Зачем пытаются удешевить доллар и евро

Курс доллара к мировым валютам, в том числе к евро и иене, получает поддержку на оптимизме по экономике США. Ранее на неделе президент страны Джо Байден объявил, что большинство взрослых в стране смогут начать вакцинацию через три недели. Кроме того, число новых случаев заражений в целом в марте была заметно ниже, чем в феврале и январе.

С оптимизмом трейдеры оценивают и перспективы по поводу стимулирования американской экономики. Шестого марта палата представителей приняла законопроект по поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Байден представит в среду новый пакет мер по восстановлению экономики в размере 2,25 триллиона долларов, которые пойдут на создание новых рабочих мест и улучшение инфрастуктуры.

На неделе будет опубликована важная статистика по Европе и США. Так, позднее выйдет статистика по ВВП Великобритании в четвертом квартале и безработице в Германии в марте. В ближайшие три дня подряд будут опубликованы данные по рынку труда США, в том числе — о безработице в стране в марте.