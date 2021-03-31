МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Медь коррекционно дорожает в среду после удешевления на дорогом долларе, поддерживает рост котировок статистика по Китаю, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 9.13 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,02% — до 3,979 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущие две торговые сессии медь подешевела на 2,2%.

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов вторника сократилась на 1,03% — до 8773,5 доллара, алюминия — на 1,54%, до 2231 доллара, цинка — на 0,69%, до 2810 долларов за тонну. Кто из россиян рискует лишиться всех своих накоплений

В последние дни доллар укрепился к иене до годового рекорда, к евро — до максимального уровня с начала ноября 2020 года. Более дорогой доллар сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе и медь, так как в этом случае они становятся менее доступными для инвесторов, владеющих другой валютой.

Укрепление доллара последовало на оптимизме по экономике США в свете ожиданий по мерам стимулирования, успехам с вакцинацией и в борьбе с коронавирусом, а также на сильной статистике ранее.

Несколько поддерживает рост котировок меди статистика из Китая, который является его крупнейшим потребителем. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики КНР в марте поднялся до 51,9 пункта с 50,6 пункта месяцем ранее при прогнозе в 51 пункт.