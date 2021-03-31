МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы снизились в среду, при этом основные индексы показали рост на 2-9% по итогам первого квартала 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на улучшении настроений на товарных рынках

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,83%, до 6716,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,34%, до 6067,23 пункта, немецкий DAX — на 0,07%, до 15008,34 пункта.

Несмотря на негативную динамику закрытия европейских бирж, индексы показали значительный рост по итогам первого квартала текущего года. Так, британский FTSE вырос с начала года на 2,2%, французский САС – на 8,5%, немецкий DAX – на 9,4%.

Этому способствовала волна оптимизма, ознаменовавшая начало года. Инвесторы оценивали возможные темпы восстановления глобальной экономики на фоне начала развертывания вакцинации в мире. Ожидалось, что экономическая активность достигнет докризисных уровней в 2021 году по мере постепенного снятия карантинных ограничений.

Несколько омрачили эти надежды краткосрочные опасения за рост экономики Европы в связи с продлением и ужесточением странами ограничительных мер. Кроме того, дополнительное давление оказала и ситуация с вакциной компании AstraZeneca, когда ряд государств приостановил ее использование в целях безопасности.

Тем временем на динамике закрытия бирж в среду отразилась ситуация с маржин-коллом фонда Archegos Capital Management и продажей брокерами фонда акций различных компаний на сумму более 20 миллиардов долларов. Европейский банковский сектор снизился на 1%, акции Credit Suisse подешевели на 4,9%.