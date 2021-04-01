МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в первый день апреля, свидетельствуют данные торгов. Оптимизму инвесторов способствуют рост фондовых бирж США и статистика по региону.

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,25% — до 3450,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,57%, до 2230,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,6%, до 28666 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,68%, до 3082,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 6819,1 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,7% — до 29383 пунктов. Пенсии, выплаты и сюрприз для водителей. Что ждет россиян с 1 апреля

В среду американские фондовые биржи закрылись в основном ростом, причем высокотехнологичный индекс NASDAQ поднялся сразу на 1,5%. На настроения трейдеров повлияли планы президента США Джо Байдена по очередному пакету поддержки экономики. Теперь на инфраструктуру и другие проекты могут выделить 2 триллиона долларов.

Статистика по Южной Корее и Японии также способствовала росту индексов АТР. Так, экспорт и импорт Южной Кореи в марте выросли сильнее ожиданий: экспорт на 16,6% при прогнозе в 16,2%, а импорт — на 18,8% при ожидавшихся 17,5%. Рост стал максимальным более чем за два года.

Японский индекс настроения крупных производителей Tankan, согласно данным Банка Японии, в первом квартале поднялся до 5 пунктов с минус 10 пунктов при прогнозе в 0 пунктов. Такая статистика означает, что японские крупные предприятия более оптимистично оценивают экономическую конъюнктуру, что способствует росту японского Nikkei 225.