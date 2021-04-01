МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает расти в четверг утром, — инвесторы оценивают новый план президента США по развитию инфраструктуры на 2 триллиона долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск курс евро к доллару снижался до 1,1717 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1728 доллара. Курс доллара к иене рос до 110,75 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 110,7 иены. При этом в среду курс впервые за год почти достиг 111 иен. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 93,31 пункта. Показатель находится у максимумов с начала ноября прошлого года. Власти опровергли проблемы с поставками сахара в торговые сети

В среду президент США Джо Байден представил план на 2 триллиона долларов, который позволит обновить инфраструктуру и промышленность страны. Вместе с этим план предлагается оплатить за счет повышения налогов на корпорации.

Еще одним важным фактором для рынка на этой неделе является статистика по рынку труда США. Опубликованные в среду данные оказались слабыми: число рабочих мест в частных компаниях США, по информации Automatic Data Processing (ADP), в марте выросло на 517 тысяч вместо ожидавшихся 550 тысяч. В четверг станут известны еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице, а в пятницу – по безработице в США в марте.

В пятницу при этом большинство крупных мировых рынков будет закрыто в связи со Страстной пятницей. Торгов не будет в Великобритании, Франции и Германии. Этот день также будет выходным в США и некоторых странах АТР.