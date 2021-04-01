МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Медь дешевеет в четверг на слабой статистике из Китая и дорогом долларе, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 9.02 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,32% — до 3,9657 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды выросла на 0,14% — до 8785,5 доллара, алюминия — уменьшилась на 0,85%, до 2212 долларов, цинка — увеличилась на 0,3%, до 2818,5 доллара за тонну. Власти опровергли проблемы с поставками сахара в торговые сети

Инвесторы оценивают статистику из Китая, который является крупнейшим потребителем меди в мире. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая, по данным делового издания Caixin, в марте снизился до 50,6 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали рост до 51,3 пункта.

Курс доллара при этом сохраняется у наивысших уровней за год к иене и у максимума с начала прошлого ноября — к евро. Более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для инвесторов, владеющих другой валютой.