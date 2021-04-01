МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в четверг, в первый день нового квартала, растут на ожиданиях дополнительного стимулирования экономики страны, при этом индекс S&P 500 впервые в истории превысил отметку в 4 тысячи пунктов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.41 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,2%, до 33046,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,54%, до 13449,87 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,7%, достигнув 4001,28 пункта, обновив очередной исторический рекорд и впервые превысив отметку в 4 тысячи.

Оптимизм трейдеров был вызван новостями о новых планируемых мерах госвливаний в экономику США. Президент страны Джо Байден в среду представил программу на 2 триллиона долларов, при том что совсем недавно был принят пакет на 1,9 триллиона. По словам Байдена, новый план позволит обновить инфраструктуру и промышленность страны. Он предполагает инвестирование до 1% ВВП ежегодно в инфраструктуру, а заплатить за это предполагается с помощью повышения налогов на корпорации в течение 15 лет. Китай заливает топливом рынки Азии назло США

"Нет сомнений в том, что рынки "зависимы" от стимулов, и любые новости, в которых есть стимулы, приветствуются участниками рынки с распростертыми объятьями", — сказал аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит Франс Пресс.

Подобный оптимизм перебил и не слишком радужную статистику числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 марта, которое выросло на 61 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 719 тысяч. Такой темп роста показателя стал сильнейшим с начала января, когда показатель подскочил на 123 тысячи. А аналитики, напротив, ожидали и вовсе снижения показателя на 4 тысячи.

Позднее в ходе торгов Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) также опубликует индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing). Эксперты полагают, что показатель поднялся до 61,3% с уровня февраля в 60,8%.