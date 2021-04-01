МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снизился на фоне волатильности нефти

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 3,04%, до 7,33 доллара, "Новатэка" — на 2,23%, до 193,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,76%, до 79,44 доллара, "Газпрома" — на 1,24%, до 5,89 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,41%, до 24,3 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опустилась на 0,38%, до 31,06 доллара, "Северстали" — на 3,17%, до 19,54 доллара, расписки НЛМК подешевели на 2,89%, до 30,96 доллара.

Расписки ВТБ уменьшились в цене на 0,92%, до 1,08 доллара, Сбербанка — на 1,88%, до 15,12 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,38%, до 59,38 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 1,22%, до 9,15 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 1,47%, до 14,77 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,62%, до 3,22 доллара.