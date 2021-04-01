МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы закрылись ростом в четверг на фоне сильной статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился на фоне волатильности нефти

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,35%, до 6737,16 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 6102,96 пункта, немецкий DAX — на 0,66%, до 15107,17 пункта.

Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства, по окончательной оценке, в марте вырос до исторического рекорда для еврозоны и Германии. Показатели составили 62,5 пункта и 66,6 пункта соответственно. Индексы PMI промышленности еврозоны и Франции оказались лучше ожиданий, Германии — в рамках прогноза.

Экономист по еврозоне Oxford Economics Маддалена Мартини (Maddalena Martini) сказала газете Wall Street Journal, что производственный сектор региона вновь оказался устойчивым к повторному введению некоторых ограничений и она по-прежнему ожидает восстановления экономики Европы в текущем году. В то же время, отметила аналитик, карантин стал причиной некоторых проблем со стороны предложения на товары.

Кроме того, европейские инвесторы разделяли общерыночный оптимизм, вызванный новостями о дополнительном стимулировании экономики США. Президент страны Джо Байден в среду представил программу на 2 триллиона долларов, при том что совсем недавно был принят пакет на 1,9 триллиона. По словам Байдена, новый план позволит обновить инфраструктуру и промышленность страны.