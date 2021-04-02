МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в пятницу, в то время как инвесторы ожидают данных о значительном снижении уровня безработицы в стране, свидетельствуют данные торгов. Goldman Saсhs в России сказал, как заработал на нефтяном шоке 2020 года

По состоянию на 14.33 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,17%, до 33094 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,33%, до 13360 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 4021,62 пункта.

Инвесторы ожидают публикации новых макроэкономических данных. Эксперты считают, что безработица в стране в марте сократилась до 6% с 6,2% в феврале, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 647 тысяч после роста на 379 тысяч месяцем ранее.

И в целом на рынке преобладает оптимизм относительно перспектив развития экономики. Так, ранее президент США Джо Байден представил новую "программу помощи" на 2 триллиона долларов, при том что совсем недавно был принят пакет госвливаний на 1,9 триллиона.

"Программа вакцинации (от нового коронавируса — ред.) продолжается в США, и вместе с тем замедляется рост числа случаев заражения вирусом, госпитализаций и смертей. Безусловно, есть и много причин для оптимизма относительно сегодняшних данных о числе рабочих мест", — добавляет аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.