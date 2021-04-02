МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-марта 2021 года вырос в 5,24 раза в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 9,67 тонны с 1,847 тонны в январе-марте 2020 года, по серебру объем вырос на 39,13% — до 14,73 тонны, сообщает биржа. Объем активов российских банков в феврале вырос

В денежном выражении на Московской бирже в январе-марте 2021 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 42,5 миллиарда рублей против 6,8 миллиарда рублей в аналогичный период годом ранее. Только в марте было заключено сделок на сумму 24,1 миллиарда рублей, в том числе объем торгов составил 5,6 тонны золотом и 4,2 тонны серебром (на 300 миллионов рублей).

В 2020 году на Московской бирже было заключено сделок с золотом (12,897 тонны; —4,4%) и серебром (30,727 тонны; +207,5%) на общую сумму 56,105 миллиарда рублей против 39,3 миллиарда в 2019 году. В 2018 году этот показатель составлял 102 миллиарда рублей, в 2017 году — более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской Биржи.