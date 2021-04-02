МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в пятницу по основным биржевым индексам на фоне невысокой рыночной активности из-за пасхального выходного на западных рынках. Эксперты спрогнозировали будущее российской экономики

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,87%, до 3558,22 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,64% до 1466,71 пункта.

За неделю индексы Мосбиржи и РТС поднялись на 1,96% и на 1,16% соответственно.

РОСТ НА СПОКОЙНОМ ФОНЕ

Российский фондовый рынок вырос по основным биржевым индексам в пятницу в отсутствие сигналов с западных рынков, закрытых из-за начала католических пасхальных длинных выходных. Рыночная активность оказалась в связи с этим невысокой.

Между тем, внешний фон на закрытие торгов в четверг был позитивным, что подпитывало покупки российских акций в течение всего дня.

Так, рынок нефти вырос в четверг на итогах заседания ОПЕК+. Альянс договорился увеличить добычу нефти в мае на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне — также на 350 тысяч и в июле на 441 тысяч баррелей в сутки. Стоимость барреля сорта Brent подорожала на 1,8%, до 64,7 доллара за баррель. Западные фондовые индексы выросли в четверг на 0,4-1,8%.

В лидерах роста цены на российской площадке в пятницу оказались акции TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,4%), ТМК (+2,9%), "Мечела" (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (+2,5%). Снизились акции ПИКа (-1,9%), Мосбиржи (-1%), "М.Видео" (-0,6%), "Роснефти" (-0,3%). Пенсии, выплаты и сюрприз для водителей. Что ждет россиян с 1 апреля

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок в условиях санкционной неопределенности может сохранить сдержанную склонность к росту до появления конкретных негативных сигналов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС остались в плюсе, но не обновили максимумы текущей недели (3576 и 1487 пунктов). Рублевый индикатор по-прежнему выглядит готовым к развитию восходящего движения как минимум в район 3600 пунктов, но импульс к росту на данный момент не столь велик. При появлении фундаментального негатива индекс Мосбиржи с легкостью может преодолеть поддержку 3490 пунктов и направиться в район 3400 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3490-3600 пунктов", — оценила она.

Большую часть недели индекс РТС держался в верхней части диапазона 1450-1500, что дает основания рассчитывать на продолжение подъема, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". В понедельник можем стартовать относительно низко, но просадка вряд ли уйдет ниже 1440 по РТС и будет быстро выкуплена, добавил он.

"Индекс Мосбиржи уверенно держится вблизи 3560 пунктов. Рынок всю неделю осторожно подбирается к уровню 3600, который был взят пока лишь один раз в середине марта. Обновление рекорда может произойти на ближайших сессиях. Чуть более 1% рынку не хватает, чтобы выйти в диапазон 3600-3650. Однако начало недели вряд ли будет динамичным. Ожидаются торги в условиях умеренной волатильности в диапазоне 3520-3560 пунктов", — оценил Емельянов.