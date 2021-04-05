МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа 5 апреля не проводит торги бумагами европейских эмитентов в связи с празднованием католической Пасхи в Европе, сообщает торговая площадка. Объем торгов Санкт-Петербургской биржи вырос в марте на 2,9%

"Санкт-Петербургская биржа информирует о том, что 5 апреля 2021 года в связи с празднованием католической Пасхи в Европе не будут проводиться торги и расчеты по ценным бумагам эмитентов с листингом в ФРГ (входят в группу инструментов "иностранные ценные бумаги")", — говорится в сообщении.

Помимо этого, торги ценным бумагам эмитентов с листингом на Лондонской фондовой бирже (LSE) в режиме основных торгов и в режиме RFQ проводиться также не будут, но будут проводиться расчеты.

При этом для эмитентов с листингом в США торги и расчеты будут проводиться, уточняет биржа. Российский рынок акций немного ускорил снижение после старта торгов

"Торги и расчеты по сделкам по группе инструментов "ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ" будут проводиться, по группе инструментов "российские ценные бумаги" торги и расчеты в российских рублях и долларах США будут проводиться", — добавляется в сообщении

Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги акциями международных компаний.