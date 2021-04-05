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Санкт-Петербургская биржа в понедельник не торгует европейскими бумагами
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Санкт-Петербургская биржа 5 апреля не проводит торги бумагами европейских эмитентов в связи с празднованием католической Пасхи в Европе, сообщает торговая площадка... ПРАЙМ, 05.04.2021
санкт-петербургская биржа, биржи, торги, новости, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа 5 апреля не проводит торги бумагами европейских эмитентов в связи с празднованием католической Пасхи в Европе, сообщает торговая площадка.
"Санкт-Петербургская биржа информирует о том, что 5 апреля 2021 года в связи с празднованием католической Пасхи в Европе не будут проводиться торги и расчеты по ценным бумагам эмитентов с листингом в ФРГ (входят в группу инструментов "иностранные ценные бумаги")", — говорится в сообщении.
Помимо этого, торги ценным бумагам эмитентов с листингом на Лондонской фондовой бирже (LSE) в режиме основных торгов и в режиме RFQ проводиться также не будут, но будут проводиться расчеты.
При этом для эмитентов с листингом в США торги и расчеты будут проводиться, уточняет биржа.
"Торги и расчеты по сделкам по группе инструментов "ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ" будут проводиться, по группе инструментов "российские ценные бумаги" торги и расчеты в российских рублях и долларах США будут проводиться", — добавляется в сообщении
Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги акциями международных компаний.