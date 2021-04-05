События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 апреля
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (февраль)
|-6,1%
|-5,3%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (февраль)
|-7,3%
|2,8%
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (март)
|51,5
|4:45
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (март)
|51,6
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (апрель)
|0,1%
|0,1%
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|44,4 тыс
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (февраль)
|8,1%
|8,1%
|15:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (февраль)
|6,917 млн
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|3,91 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,8%
|0,6% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|5,7%
|5,8% (прогноз)
|RUB
|Банк Возрождение — ВОСА (реестр закрыт 04.03.21, в заочной форме, о реорганизации ПАО Банк Возрождение в форме его присоединения к АО БМ-Банк)
|цена выкупа у несогласных: 437 руб (ао), 291,8 руб (ап)
|RUB
|Группа ЛСР — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.04.2021, в заочной форме)
|30 — див-д 2019
|20 (1П2020) + 39 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.05.2021) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210405/833395474.html