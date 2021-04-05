МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (февраль) -6,1% -5,3%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (февраль) -7,3% 2,8%
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (март) 51,5  
4:45 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (март) 51,6  
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (апрель) 0,1% 0,1%
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 44,4 тыс  
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (февраль) 8,1% 8,1%
15:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (февраль) 6,917 млн  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 3,91 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,8% 0,6% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 5,7% 5,8% (прогноз)
  RUB Банк Возрождение — ВОСА (реестр закрыт 04.03.21, в заочной форме, о реорганизации ПАО Банк Возрождение в форме его присоединения к АО БМ-Банк)   цена выкупа у несогласных: 437 руб (ао), 291,8 руб (ап)
  RUB Группа ЛСР — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.04.2021, в заочной форме) 30 — див-д 2019 20 (1П2020) + 39 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.05.2021) — див-д 2020