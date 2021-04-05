МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам перешел к снижению в понедельник вечером, что связанно с ралли бирж США, а также с коррекционной динамикой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск курс евро рос до 1,1798 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1762 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 110,14 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,71 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,42%, до 92,64 пункта. Ранее в ходе торгов индекс в целом был стабилен.

Ралли фондовых рынков США негативно для доллара, поскольку традиционно доллар выступает как более надежный актив. Ранее в понедельник американские индексы S&P 500 и Dow Jones обновили исторические рекорды, достигли максимума и цены на акции крупнейших американских IT-компаний — Microsoft, Alphabet и Facebook.

Частично способствует ослаблению доллара и коррекционная динамика. Индекс доллара по итогам каждой из предыдущих трех недель показывал рост, за это время показатель вырос на 1,5% и поднялся выше 93 пунктов. В начале апреля курс доллара больше склонен снижению.

Вместе с этим опубликованная ранее в ходе торгов статистика по США оказалась лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в марте вырос до рекордных 63,7% с февральских 55,3%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Кроме того, композитный индекс деловой активности (PMI) в стране за март, по окончательной оценке, а также PMI сферы услуг оказались лучше ожиданий.