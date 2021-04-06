МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются во вторник, указывая на возможную коррекцию после роста рынков в предыдущий день торгов до новых исторических рекордов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,1%, до 33381 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,21%, до 12555 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 4060,88 пункта. Эксперт спрогнозировал стабилизацию цен на нефть

Динамика фьючерсов говорит о возможной коррекции вниз на открытии торгов в США. В понедельник американские рынки закрылись заметным ростом по этим индексам, а индексы Dow Jones и S&P 500 обновили очередные рекорды. Этому способствовала, в частности, статистика рынка труда США.

"Похоже, что экономика США ударила по педали газа", — сказал газете Wall Street Journal стратег Mediolanum International Funds Брайан О'Рейли (Brian O'Reilly).

Эксперт также отметил признаки того, что ралли на рынках США "носит широкий характер и охватывает не только наиболее уязвимые сектора экономики, которые сильнее всего пострадали от пандемии (нового коронавируса — ред.) в 2020 году".

В то же время инвесторы сказали изданию, что видят основания для осторожности, указывая на такие риски, как возможность новой волатильности на рынке гособлигаций США, а также рост числа обнаружения новых случаев инфицирования коронавирусом в стране.