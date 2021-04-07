МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Число квалифицированных инвесторов в РФ за два месяца 2021 года выросло на 28%, до 195 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

Количество квалифицированных инвесторов — физических лиц на брокерском обслуживании по состоянию на конец 2020 года составило 152,7 тысячи человек. По состоянию на конец февраля 2021 это количество составило уже 194,9 тысячи человек. Почему частные инвесторы продолжают верить в рынок?

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в конце марта выступил с предостережением для частных инвесторов избегать "окваливания" — услуг по формальному получению статуса квалифицированного инвестора, имеющего доступ к более широкому списку финансовых инструментов.

ЦБ РФ разделяет практики "окваливания" на два типа.

Первый — это недобросовестные практики, направленные на обход нормативных актов ЦБ РФ через сотрудников финансовых организаций. Например, сотрудник предложил клиенту для признания его квалифицированным инвестором имеющиеся средства в размере 1,5 миллиона рублей разместить в течение трех дней на разных счетах в разных банках (получить справку о вкладе, перевести на текущий и получить еще раз справку, потом перевести в другой банк и сделать то же самое). Таким образом, согласно справкам размер имущества инвестора составит 6 миллионов рублей – достаточно для признания квалифицированным.

"Банк России при выявлении подобных практик проводит надзорные встречи с участниками рынка, направленные на прекращение действий по искусственному "окваливанию" розничных инвесторов", — сообщили в ЦБ.

Второй тип — это незаконная деятельность с использованием подложных документов. В рамках поведенческого надзора выявлялись факты размещения не самими брокерами, а неустановленными лицами в интернете информации о платных услугах по нелегальному получению документов, свидетельствующих о соответствии гражданина требованиям, предъявляемым для получения статуса квалифицированного инвестора.

Например: предлагают "нарисовать" справку о наличии квалификационного аттестата с использованием номера аттестата другого лица. По фактам выявления в интернете информации о незаконных действиях неустановленных лиц ЦБ направляет информацию в правоохранительные органы.

"Мы обращаем внимание граждан на незаконность таких действий, ответственность за использование подложных документов, а также на тот факт, что институт квалификации – это инструмент защиты инвесторов. Если человек осознанно идет на искусственное "окваливание", то он добровольно лишает себя механизмов защиты", — отметили в ЦБ.

Физическое лицо признается квалифицированным инвестором в случае, если отвечает одному из требований: размер принадлежащего ему имущества составляет не менее 6 миллионов рублей в виде средств на счетах или вкладах, ценных бумаг или производных инструментов; имеет опыт работы в финансовой организации, высшее экономическое образование или специальные сертификаты; совершал сделки с ценными бумагами или производными инструментами совокупно на 6 миллионов рублей за год не реже 10 раз в квартал и не реже одного раза в месяц.

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