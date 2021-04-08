2021-04-08T07:38:32+03:00
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2021-04-08T07:38:32+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210408/833415044.html
Курс рубля утром перешел к повышению против доллара и евро
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Курс рубля в начале утренних торгов четверга переходит к повышению относительно и доллара, и евро после легкого снижения в первые минуты, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 08.04.2021
евро, рубль, доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов четверга переходит к повышению относительно и доллара, и евро после легкого снижения в первые минуты, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.27 мск снижается на 9 копеек, до 76,89 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 91,28 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent опускается при этом на 0,33%, до 62,95 доллара за баррель.
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