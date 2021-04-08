МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов четверга переходит к повышению относительно и доллара, и евро после легкого снижения в первые минуты, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы Европы в основном снизились

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.27 мск снижается на 9 копеек, до 76,89 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 91,28 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent опускается при этом на 0,33%, до 62,95 доллара за баррель.

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