МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром немного растет на фоне снижения курса доллара, свидетельствуют котировки торгов.

По состоянию на 8.47 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,19%, или на 3,3 доллара, до 1745,05 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,72%, до 25,43 доллара за унцию.

Котировки золота в четверг вновь перешли к росту после незначительного снижения в среду. Основным фактором, способствующим удорожанию драгметалла, стало снижение курса доллара. Более слабый доллар делает металл более доступным для держателей иной валюты. США изучают вопрос о санкциях против России из-за кибервзломов

Помимо этого, золото может вновь вернуть себе популярность, в случае если ажиотаж фондовых рынков выдохнется, не исключают некоторые эксперты.

"Участники рынка считают, что большая часть хороших новостей уже заложена в фондовый рынок и сейчас, возможно, настало время инвесторам немного передохнуть. Это будет способствовать инвестициям в золото", — сказал аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит агентство Market Watch.

Кроме того, как считает аналитик, опасения всплеска инфляции все еще существуют на рынке, и они положительно скажутся на стоимости золота. "Опасения по поводу инфляции реальны, и они еще больше подпитывают рост цен на золото", — отметил Аслам.