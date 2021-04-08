МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) -19,4% 21,6%
4:30 AUD Австралия — Отчет о финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/    
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,6% -0,4%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) -0,2% 0,3%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (март) 1,7% 3,5%
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) -2,5% 1,5%
9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (февраль) 22,2 млрд евро 20 млрд евро
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (март) -0,1%  
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) 5,2%  
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март) 0,5% 0,5%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (март) 259,2 тыс 100 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (март) 8,2% 8%
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 337  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 430  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 25 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 531,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 167,5 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -17,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -50,3 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 12,3 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -59,5 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 6,8 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 73,7 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за март 2021    
  RUB ГМК Норильский никель — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2020) 883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) + 557,2 (фин2019) — див-д 2019 623,35 (9м2020) — див-д 2020
  RUB Центр Международной Торговли /ЦМТ/ — ГОСА (реестр закрыт 15.03.2021, в заочной форме) 0,562248995983936 (ао, ап) — див-д 2019 0,562248995983936 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.04.2021) — див-д 2020