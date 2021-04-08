МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м)
|-19,4%
|21,6%
|4:30
|AUD
|Австралия — Отчет о финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,6%
|-0,4%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|-0,2%
|0,3%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (март)
|1,7%
|3,5%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|-2,5%
|1,5%
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (февраль)
|22,2 млрд евро
|20 млрд евро
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (март)
|-0,1%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г)
|5,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март)
|0,5%
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (март)
|259,2 тыс
|100 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (март)
|8,2%
|8%
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|337
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|430
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|25 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|531,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|167,5 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-17,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-50,3 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|12,3 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-59,5 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|6,8 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|73,7 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за март 2021
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2020)
|883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) + 557,2 (фин2019) — див-д 2019
|623,35 (9м2020) — див-д 2020
|RUB
|Центр Международной Торговли /ЦМТ/ — ГОСА (реестр закрыт 15.03.2021, в заочной форме)
|0,562248995983936 (ао, ап) — див-д 2019
|0,562248995983936 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.04.2021) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210408/833420158.html