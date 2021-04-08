МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в четверг в основном растут, S&P 500 поднимался до очередной рекордной отметки в 4092,6 пункта, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры отыгрывают протокол мартовского заседания ФРС и ожидают продолжения поддержки экономики страны. Власти США внесли в черный список семь организаций из КНР

По состоянию на 16.33 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) символически снижался на 0,03% — до 33436,31 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,9% — до 13812,7 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,29% — до 4091,7 пункта, а ранее в ходе торгов достигал рекордных 4092,6 пункта.

В среду вечером Федеральная резервная системы (ФРС) США опубликовала протокол мартовского заседания. Согласно документу, регулятор пока намерен продолжать мягкую денежно-кредитную политику. ФРС отметила улучшение ситуации в экономике и здравоохранении, хотя показатели остаются слабыми, а прогнозы – неопределенными.

"Протокол мартовского заседания ФРС не показал ничего нового, но подтверждение поддерживающей политики Федрезерва, похоже, стало стимулом для рынков", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).

Несколько сдерживает рост индексов негатив с рынка труда США. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 3 апреля выросло до 744 тысяч вместо ожидаемого снижения до 680 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 27 марта, был пересмотрен до 728 тысяч с 719 тысяч.