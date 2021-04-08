МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги четверга в плюсе на фоне глобального роста мировых бирж, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вновь закрылся в плюсе на позитиве с мировых бирж

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,83%, до 6942,22 пункта, французский CAC 40 — на 0,57%, до 6165,72 пункта, DAX — на 0,17%, до 15202,68 пункта.

В четверг основные мировые фондовые биржи показывают рост. Так, индексы АТР в основном увеличились по итогам торгов, рынки Уолл-стрит также поднимаются, что поддержало рост бирж Европы.

"Оптимизм, касающийся восстановления глобальной экономики и поддерживаемый гибкой политикой Федрезерва, поддержал рост акций в Европе", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).