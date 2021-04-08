2021-04-08T20:27:22+03:00
2021-04-08T20:27:22+03:00
2021-04-08T20:27:22+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210408/833421322.html
Европейские биржи выросли на фоне общего оптимизма
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Основные фондовые индексы Европы закрыли торги четверга в плюсе на фоне глобального роста мировых бирж, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов британский индекс FTSE 100... ПРАЙМ, 08.04.2021
биржи, биржи европы, новости, рынки, индексы
https://1prime.ru/images/83227/88/832278898.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/88/832278898.jpg
https://1prime.ru/images/83227/88/832278895.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/88/832278895.jpg
https://1prime.ru/images/83227/88/832278892.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/88/832278892.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210408/833421092.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги четверга в плюсе на фоне глобального роста мировых бирж, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,83%, до 6942,22 пункта, французский CAC 40 — на 0,57%, до 6165,72 пункта, DAX — на 0,17%, до 15202,68 пункта.
В четверг основные мировые фондовые биржи показывают рост. Так, индексы АТР в основном увеличились по итогам торгов, рынки Уолл-стрит также поднимаются, что поддержало рост бирж Европы.
"Оптимизм, касающийся восстановления глобальной экономики и поддерживаемый гибкой политикой Федрезерва, поддержал рост акций в Европе", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).