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2021
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Курс биткоина сильно не изменится в течение пятницы, прогнозирует эксперт
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Стоимость биткоина сильно не изменится в течение пятницы и к вечеру останется в районе отметки в 58 тысяч долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных... ПРАЙМ, 09.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина сильно не изменится в течение пятницы и к вечеру останется в районе отметки в 58 тысяч долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
Психологический фон криптовалютного рынка продолжает находиться в относительном равновесии с не сильно выраженной тенденцией движения вверх, поясняет эксперт. И хотя есть основания предполагать дальнейший рост стоимости биткоина, позиции "медведей" на рынке столь же сильны, как и "быков".
"Это скорее говорит о том, что курс главной криптовалюты сегодня будет колебаться около текущих значений и к вечеру 9 апреля также может остаться около отметки в 58 тысяч долларов за "монету", — сказал Панушкин.
Сейчас, в частности, на криптовалютной бирже Binance биткоин торгуется чуть ниже этой отметки.