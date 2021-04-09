МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Стоимость биткоина сильно не изменится в течение пятницы и к вечеру останется в районе отметки в 58 тысяч долларов, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.

Психологический фон криптовалютного рынка продолжает находиться в относительном равновесии с не сильно выраженной тенденцией движения вверх, поясняет эксперт. И хотя есть основания предполагать дальнейший рост стоимости биткоина, позиции "медведей" на рынке столь же сильны, как и "быков". Промпроизводство в Германии в феврале неожиданно снизилось на 1,6%

"Это скорее говорит о том, что курс главной криптовалюты сегодня будет колебаться около текущих значений и к вечеру 9 апреля также может остаться около отметки в 58 тысяч долларов за "монету", — сказал Панушкин.

Сейчас, в частности, на криптовалютной бирже Binance биткоин торгуется чуть ниже этой отметки.