МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы по итогам торгов пятницы в основном увеличились на фоне общего оптимизма и склонности инвесторов к риску, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на опасениях относительно снижения спроса

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,38%, до 6915,75 пункта, французский CAC 40 — поднялся на 0,06%, до 6169,41 пункта, DAX — увеличился на 0,21%, до 15234,16 пункта. С начала недели индексы показали рост в среднем на 1-2,5%.

На текущей неделе мировые фондовые индексы в целом показали рост на фоне сильной макростатистики и ожиданий восстановления экономики. Индекс DAX в результате обновил исторический рекорд, американские индексы S&P 500 и Dow Jones также достигли новых максимумов.

Курс евро несколько ослаб на фоне негативной статистики по промышленному производству в некоторых странах еврозоны. Так, промпроизводство Германии и Франции в феврале неожиданно снизилось, Испании — сократилось сильнее ожиданий. Более слабый евро увеличивает относительный доход компаний-экспортеров, что поддерживает стоимость их акций.

Британский FTSE 100 закрылся снижением после новостей из Великобритании. Ранее стало известно, что супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филип скончался на 100-м году жизни. Принц не дожил два месяца до своего столетнего юбилея. Вместе с этим с начала недели FTSE 100 показал рост на 2,6%, и в пятницу снижение индекса поддержала коррекционная динамика.