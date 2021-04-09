МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Российские инвесторы в прошлом году проявили повышенный интерес к облигациям микрофинансовых компаний и ломбардов из-за низких ставок по депозитам, говорится в сообщении Банка России. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

"Низкие ставки по депозитам и бум розничных инвесторов на фондовом рынке привели к росту интереса граждан к облигациям микрофинансовых компаний (МФК) и ломбардов, а также к увеличению числа МФК и ломбардов, выпускающих такие облигации", — отметили в ЦБ.

По данным регулятора, объем облигаций микрофинансовых компаний и ломбардов на счетах депо физических лиц за последние два года вырос более чем в 4 раза и составил 3,6 миллиарда рублей по номинальной стоимости.

Также, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса, в прошлом году рынок микрофинансирования в стране увеличился до 249 миллиардов рублей, что на 18% выше показателя 2019 года.

Доля микрозаймов, выданных онлайн, выросла в 2020 году до 75% в сегменте займов "до зарплаты" и до 22% в сегменте среднесрочных займов. "В условиях пандемии и действия ограничительных мер МФО активно осваивали удаленные каналы обслуживания клиентов для обеспечения непрерывности своей работы и поддержания доступности услуг для потребителей", — пояснили в ЦБ.