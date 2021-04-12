МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в понедельник открылись снижением после того, как в пятницу индексы S&P 500 и Dow Jones вновь обновили исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на американские индексы снижаются после роста в пятницу

По состоянию на 16.35 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,14%, до 33753,6 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,34%, до 13853,15 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 сокращался на 0,12%, до 4123,78 пункта.

На прошлой неделе индексы Dow Jones и S&P 500 обновили свои исторические рекорды на фоне усиления склонности трейдеров к риску, данных статистики и ожиданиях по поддерживающим мерам экономики США.

Позднее в ходе торгов понедельника рынки ожидают публикацию статистики по бюджету США. Аналитики полагают, что дефицит бюджета вырос в марте более чем вдвое — до 658 миллиардов долларов с 311 миллиардов в феврале. Март может стать вторым месяцем такого роста подряд (в январе дефицит составлял 163 миллиарда).

На текущей неделе ожидается старт сезона отчетностей, который традиционно начинается с крупных американских банков. На среду запланирован выход отчетностей JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo и Goldman Sachs.

Во вторник будет опубликована важная статистика по США. Так, министерство труда страны обнародует данные об инфляции в марте. Аналитики ожидают ускорения инфляции в США за отчетный месяц до 2,5% с 1,7% в феврале, или до максимального уровня с января 2020 года.