МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (март) 9,5% 20,3% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (март) 18 15 (факт)
8:19 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (март) 60,6% 30,6% (факт)
8:19 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (март) 22,2% 38,1% (факт)
8:19 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (март) 103,25 млрд юаней 13,8 млрд юаней (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) -9,2% -7,8% (факт)
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) -2,2% 0,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м -1,7% -1,6% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) -1,8% 1% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (февраль) -2,3% 1,3% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (февраль) -12,59 млрд ф.ст. - 16,44 млрд ф.ст. (факт)
11:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (февраль) -4,46 млрд ф.ст. -10,73 млрд ф.ст. (факт)
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (апрель) -61 -53
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (апрель) 76,6 79
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (апрель) 74  
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 1,3% 1,5%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,1% 0,2%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,4% 0,5%
16:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR -2%  
17:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Эстер Джордж /Esther L. George/ (президент ФРБ Канзас-Сити)    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -2,618 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB М.Видео — закрытие реестра для участия в ГОСА (07.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 18.05.2021) 33,37 (9м2019) + 30 (фин) — див-д 2019 38 — див-д 2020