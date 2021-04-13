События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 апреля
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (март)
|9,5%
|20,3% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (март)
|18
|15 (факт)
|8:19
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (март)
|60,6%
|30,6% (факт)
|8:19
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (март)
|22,2%
|38,1% (факт)
|8:19
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (март)
|103,25 млрд юаней
|13,8 млрд юаней (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г)
|-9,2%
|-7,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|-2,2%
|0,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|-1,7%
|-1,6% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|-1,8%
|1% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (февраль)
|-2,3%
|1,3% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (февраль)
|-12,59 млрд ф.ст.
|- 16,44 млрд ф.ст. (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (февраль)
|-4,46 млрд ф.ст.
|-10,73 млрд ф.ст. (факт)
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (апрель)
|-61
|-53
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (апрель)
|76,6
|79
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (апрель)
|74
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|1,3%
|1,5%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,1%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,4%
|0,5%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|-2%
|17:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эстер Джордж /Esther L. George/ (президент ФРБ Канзас-Сити)
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-2,618 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|М.Видео — закрытие реестра для участия в ГОСА (07.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 18.05.2021)
|33,37 (9м2019) + 30 (фин) — див-д 2019
|38 — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210413/833450169.html