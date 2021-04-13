МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Курс рубля днем окончательно определился с направлением движения и растет против доллара и евро на фоне продолжающегося повышения цен на нефть.

Преобладание повышения зарубежных фондовых индексов и фьючерсов добавляет позитива курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.37 мск снижается на 20 копеек, до 77,19 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 91,76 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта во вторник днем прибавляет против доллара и евро на сохранении тенденции к росту нефтяных цен. Стоимость барреля сорта Brent прибавляет сейчас 1%, достигая 63,9 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают макроэкономический позитив, дающий возможность восстановления спроса на углеводороды в Китае. Ранее во вторник стало известно, что экспорт из Поднебесной в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт — на 38,1%.

Кроме того, развертывание вакцинации в мире ускоряет восстановление спроса на топливо, поскольку может в перспективе позволить быстрее снять ограничения на передвижения.

Западные фондовые индексы и фьючерсы в основном также повышаются, сигнализируя о высоком спросе на рисковые активы. Инвесторы обращают внимание на макроэкономическую статистику из Великобритании. Объем промышленного производства в стране в феврале вырос на 1% к январю, а в годовом выражении — упал на 3,5%. Оба показателя оказались больше прогнозов аналитиков.

Курсы "развивающихся" валют в основном снижаются против доллара, однако рубль игнорирует такие сигналы при очень активных продажах иностранной валюты внутри страны, отмечает Роман Наумов из компании "БКС Мир инвестиций".

В итоге доллар и евро дешевеют сейчас к рублю на 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Внешнеполитический фактор пока несколько ослабил воздействие на российский рынок, однако по-прежнему остаётся источником ощутимой нервозности и потенциальной слабости рублевых активов, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Рубль пытается воспользоваться улучшением внешнего фона, перейдя к активному укреплению. Возобновление устойчивого роста мировых рынков будет способствовать развитию восходящего импульса российской валюты при условии, что геополитическая обстановка хотя бы не ухудшится. Ближайшими целями такого движения может стать отметка 76,62 рубля за доллар и 91,1 рубля за евро", — оценил он.

Доминирующим фактором российского валютного рынка остается международная политика и ситуация в Донбассе, до стабилизации которой рассчитывать на заметный рост рубля довольно сложно, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Нерезиденты осторожно относятся к российским активам… В текущих условиях допускаем, что курс доллара пока останется в диапазоне 77-78 рублей", — добавляет он.

В ближайшие недели и месяцы эти риски с высокой вероятностью будут доминировать над фундаментальными (экономическими) факторами поведения рубля, также считает Сергей Волобоев из ITinvest. Это определяется необычно высокой концентрацией внешне- и внутриполитических рисков в ближайшее время (санкции США, конфликт на востоке Украины, ситуация с Навальным, выборы в Госдуму в сентябре), поясняет он.

"В этой ситуации вполне оправданное ужесточение действий и риторики ЦБ в ответ на плохие данные по инфляции и ослабление рубля (включая растущую вероятность более резкого повышения ключевой ставки на заседании 23 апреля) не сделали вложения в ОФЗ более привлекательными для нерезидентов и замедлили приток капитала в другие сектора финансового рынка (включая рынок акций). Мы снижаем оценки потенциала укрепления рубля. Наиболее вероятный диапазон курса на конец второго квартала – 74,5-78,5 рубля за доллар", — оценил Волобоев.