МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо подрос по индексу Мосбиржи по итогам дня на противоречивых факторах, при этом индекс РТС показал более сильную позитивную динамику на фоне укрепления рубля, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,1% — до 3526,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,82%, до 1458,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск снижался на 1,22 рубля, до 76,17 рубля, курс евро — на 1,26 рубля, до 90,91 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,01%, до 63,92 доллара за баррель.

Рубль укрепился в парах с долларом и евро на новостях о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и об их возможной встрече.

В то же время падение акций "Яндекса" на порядка 7% и снижение большинства акций нефтегазового сектора не позволили индексу Мосбиржи показать более сильное значение по итогам основных торгов.