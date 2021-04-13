МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Московская биржа с 27 апреля допускает к торгам акции лесопромышленного холдинга "Сегежа Групп" (Segezha Group, входит в АФК "Система"), планирующей первичное размещение акций (IPO), говорится в сообщении торговой площадки.

Ценные бумаги будут включены в первый котировальный список.

"Сегежа Групп" в понедельник объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Предложение будет включать первичное предложение акций нового выпуска с привлечением не менее 30 миллиардов рублей и опцион доразмещения.

Поступления от размещения акций будут направлены на финансирование инвестиционной программы Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки. После завершения размещения АФК "Система" останется основным акционером Segezha Group.

"ВТБ Капитал", выступающий одним из организаторов IPO "Сегежа Групп", оценивает стоимость лесопромышленного холдинга в диапазоне 130-160 миллиардов рублей, ранее сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.