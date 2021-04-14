МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды незначительно меняется к доллару и евро после ощутимого роста во вторник, следует из данных Московской биржи. Dow закрылся снижением, S&P вырос до рекордной отметки

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.13 мск среды повышался на 1 копейку — до 75,95 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 90,86 рубля.

На старте торгов курс доллара снижался на 7 копеек, а евро поднимался на 4 копейки.

Во вторник доллар упал на 1,45 рубля — до 75,94 рубля, евро – на 1,41 рубля, до 90,76 рубля.

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