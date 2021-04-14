2021-04-14T07:28:55+03:00
2021-04-14T07:28:55+03:00
2021-04-14T07:28:55+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210414/833458712.html
Рубль незначительно меняется на открытии после ощутимого роста
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Рубль в начале торгов среды незначительно меняется к доллару и евро после ощутимого роста во вторник, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.13... ПРАЙМ, 14.04.2021
доллар, евро, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды незначительно меняется к доллару и евро после ощутимого роста во вторник, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.13 мск среды повышался на 1 копейку — до 75,95 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 90,86 рубля.
На старте торгов курс доллара снижался на 7 копеек, а евро поднимался на 4 копейки.
Во вторник доллар упал на 1,45 рубля — до 75,94 рубля, евро – на 1,41 рубля, до 90,76 рубля.
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