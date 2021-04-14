МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов. Dow закрылся снижением, S&P вырос до рекордной отметки

По состоянию на 7.25 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,15% — до 3401,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,85%, до 2206,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,31%, до 28852,76 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,15%, до 3173,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,51%, до 7012,4 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,4% — до 29634 пунктов.

Американские биржи во вторник закрылись преимущественно ростом в пределах 1,1%, причем индекс S&P 500 побил очередной исторический рекорд.

Рынки остаются под влиянием новостей о коронавирусе. С одной стороны, трейдеры по-прежнему надеются на вакцинацию и скорое восстановление экономики, с другой – число заразившихся продолжает расти, в связи с чем многие страны вновь ужесточают карантинные ограничения.

При этом во вторник управление надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и центр контроля заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности".

"Инвесторы ищут причины для покупки акций, но опасения по поводу роста заболеваемости коронавирусом давят на рынок", — прокомментировал агентству Франс Пресс старший стратег Okasan Online Securities Есихиро Ито.

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