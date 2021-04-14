МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Цены на алюминий могут снизиться в среднесрочной перспективе, но в долгосрочной продолжат расти, такое мнение РИА Новости высказала аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Стоимость алюминия подскочила до самого высокого уровня почти за три года на фоне данных по торговле Китая, которые ослабили опасения за перспективы спроса. Так стоимость июньских фьючерсов на алюминий на Чикагской товарной бирже в ходе торгов в среду росла до 2313,75 — максимума с 11 июня 2018 года. Стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) выросла по итогам вторника на 1,37%, до 2293 долларов, подскакивая до этого до 2304 доллара, что является максимальным значением с июня 2018 года. Фьючерсы на американские индексы слабо растут

По оценке Лукичевой, в настоящее время цены на алюминий вышли на сильный уровень сопротивления 2300 долларов за тонну. "От этого уровня вполне возможна коррекция вниз. Рынок может оставаться под давлением при недостаточном спросе, но только среднесрочно, пока пандемия не будет преодолена. Баланс рынка пока избыточный, но избыток постепенно снижается", — сообщила РИА Новости Лукичева.

При этом долгосрочные перспективы у рынка алюминия, по мнению аналитика, хорошие, поскольку, во-первых, в Китае поставлена задача по реорганизации производственных мощностей для достижения климатических целей, что уже сократило поставки продуктов из алюминия на мировой рынок.

"Во-вторых, алюминиевая промышленность очень сильно будет задействована в достижении общемировых целей по климату, что также приведет к некоторому сокращению производства, при этом повысит издержки отрасли. Это будет долгосрочно поддерживать растущий тренд. Общий вывод: долгосрочно цены продолжат расти, среднесрочно может быть снижение", — резюмировала Лукичева.