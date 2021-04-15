МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга вырос на 1,2982 рубля, составив 76,9808 рубля, свидетельствуют данные биржи. Ценовой индекс российских гособлигаций падает на санкционных рисках

В среду средневзвешенный курс доллара составлял 75,6826 рубля за доллар.