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https://1prime.ru/Financial_market/20210415/833473572.html
Решения о новых аукционах ОФЗ будут приниматься с учетом состояния рынка
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Минфин РФ отслеживает ситуацию на финрынках после введения санкций США на российский госдолг и будет принимать решения о новых аукционах ОФЗ с учетом рыночной конъюнктуры,... ПРАЙМ, 15.04.2021
санкции против рф, офз, новости, облигации, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ отслеживает ситуацию на финрынках после введения санкций США на российский госдолг и будет принимать решения о новых аукционах ОФЗ с учетом рыночной конъюнктуры, поскольку наличие свободных средств на едином казначейском счете позволяет гибко подходить к графику размещения, говорится в сообщении министерства.
США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
"Принимая во внимание введение властями США ограничений для отдельных категорий иностранных инвесторов на отдельные операции с государственными ценными бумагами Российской Федерации на первичном рынке, Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках", — говорится в сообщении министерства.
"В целях содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры. При этом значительный размер временно-свободных средств на едином казначейском счете (более 4 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещения", — добавляет Минфин.