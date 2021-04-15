МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ отслеживает ситуацию на финрынках после введения санкций США на российский госдолг и будет принимать решения о новых аукционах ОФЗ с учетом рыночной конъюнктуры, поскольку наличие свободных средств на едином казначейском счете позволяет гибко подходить к графику размещения, говорится в сообщении министерства.

США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Власти США рассказали, будут ли расширены санкции против России

"Принимая во внимание введение властями США ограничений для отдельных категорий иностранных инвесторов на отдельные операции с государственными ценными бумагами Российской Федерации на первичном рынке, Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках", — говорится в сообщении министерства.

"В целях содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры. При этом значительный размер временно-свободных средств на едином казначейском счете (более 4 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещения", — добавляет Минфин.