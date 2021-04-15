МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снижается по основным индексам на фоне введения санкций США против российского госдолга, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.40 мск снижался на 0,57%, до 3556,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,63%, до 1465,71 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 56 копеек, до 76,43 рубля, курс евро – на 55 копеек, до 91,49 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,5% — до 66,25 доллара за баррель. Китай столкнулся с препятствием на пути к российскому углю

РЫНОК ПОД САНКЦИОННЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Индексы Мосбиржи и РТС открыли торги сильным снижением на сообщениях СМИ о новых санкциях США против РФ. Рублевый индекс Мосбиржи на старте снижался на 1,35%, долларовый РТС падал на 3,4%.

"На графике мы видим "островной разрыв" (элемент теханализа – ред.). Сильный медвежий сигнал. Такое бывает в отдельных акциях, но чтобы в индексе РТС! Последний раз такое было много-много лет тому назад. Теперь если "быки" не закроют разрыв, наш рынок будет двигаться вбок (в лучшем случае) или падать", — отмечает Андрей Верников из инвестгруппы "Универ Капитал".

С самого утра заметным снижением отреагировали акции финансового сектора. К текущему моменту привилегированные акции Сбербанка снижаются на 1,09%, его обыкновенные – на 1,32%, акции ВТБ – на 1,11%, Московской биржи на 1,37%.

"Рынок решил, что Сбербанк и Московская биржа наибольшим образом пострадают от новых американских санкций. Однако, если учитывать вероятное повышение активности американских финансовых организаций на вторичном рынке, то новости из США являются для них позитивом". – отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Позже в четверг США ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

После официальных сообщений падение индексов Мосбиржи и РТС сократилось. Банк России следит за ситуацией на финансовом рынке

"США ввели санкции против российского госдолга. Это плохо для экономики. Но с фондового рынка сняли неопределенность, и это хорошо! Санкций было не избежать, но самый позитивный вариант — запрет на покупку новых выпусков для иностранцев. США запрещают банкам покупать российские долговые бумаги, выпускаемые после 14 июня. Никакой паники этот запрет не вызовет. Полный запрет на весь долг — это был бы плохой вариант, но маловероятный", — считает Верников.

Также в лидерах падения – акции АФК "Система" (-3,37%), ТГК-1 (-2,9%), ГК "ПИК" (-2,19%), расписки Mail.Ru (-1,92%) и расписки "Ленты" (-1,58%).

При этом в лидерах роста – акции "Алросы" (2,67%), "Северстали" (2,23%), расписки ГК "Эталон Групп" (1,8%), акции "Русала" (1,7%) и акции "Роснефти" (1,47%).

ПРОГНОЗЫ

"Российский рынок и рубль довольно быстро приходят в себя после информации об американских санкциях против госдолга РФ. По сути, меры против рублевого долга оказались такими же, как и против долга, номинированного в других валютах. Ничего страшного тогда не случилось, как и не случится с рублевыми долгами", — считает Кочетков из "Открытие Брокер".

У долларового РТС остается незакрытый разрыв между 1461 и 1475 пунктами, который теперь уже предвещает рост индекса, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".