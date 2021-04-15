МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись в плюсе, инвесторы оценивают корпоративные новости, следуя общему тренду рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,63%, до 6983,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,41%, до 6234,14 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,3%, до 15255,33 пункта.

Повлияли на торги новости компаний. Так, французская Publicis Groupe, одна из крупнейших в мире рекламных групп, объявила, что в прошлом квартале зафиксировала органический рост бизнеса, "впервые с начала пандемии коронавируса" – на 2,8%. Акции компании выросли в цене на 3,3%.

Акции бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev (AB InBev) подорожали по итогам торгов на 3,8% после того, как аналитики Barclays повысили рейтинг бумаг компании. Бумаги британской группы Kingfisher подорожали на 3,5%, ранее аналитики Citigroup повысили рейтинг акций до "нейтрального" с "продавать".

Удорожание меди на 2% поспособствовало росту стоимости акций компаний горнодобывающего сектора. Бумаги Rio Tinto подорожали на 2,3%, BHP Group — на 1,5%.

В целом на фондовых рынках сохраняется склонность к риску. Индексы Азии закрылись в четверг без единой динамики, а рынки США растут сейчас, и индексы Dow Jones и S&P 500 вновь обновили исторические рекорды.