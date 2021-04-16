МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 19 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (март) -4,5% 11,6%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (март) 215,9 млрд йен 490 млрд йен
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) -2,1%  
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (март) 245,9 тыс 250 тыс
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ГМК Норильский никель — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB Ростелеком — СД (стратегия на 2021-2025, корректировка бизнес-плана на 2021, вопрос об утверждении дивидендной политики ПАО)    