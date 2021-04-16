2021-04-16T16:38:00+03:00
2021-04-16T16:47:38+03:00
2021-04-16T16:38:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210416/833482093.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 апреля
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Ожидаемые в понедельник, 19 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:50
JPY
Япония — Объём экспорта... ПРАЙМ, 16.04.2021
новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 19 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (март)
|-4,5%
|11,6%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (март)
|215,9 млрд йен
|490 млрд йен
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|-2,1%
|
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (март)
|245,9 тыс
|250 тыс
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ГМК Норильский никель — операционные результаты за 1кв2021
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|RUB
|Ростелеком — СД (стратегия на 2021-2025, корректировка бизнес-плана на 2021, вопрос об утверждении дивидендной политики ПАО)
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