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2021-04-17T03:32:02+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210417/833484360.html
Инвесторы верят в светлое будущее американского фондового рынка
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Руководитель инвесткомпании BlackRock Ларри Финк предрек "светлое будущее фондовому рынку США". В интервью CNBC он признался, что у него "невероятно бычий настрой", пишет... ПРАЙМ, 17.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Руководитель инвесткомпании BlackRock Ларри Финк предрек "светлое будущее фондовому рынку США". В интервью CNBC он признался, что у него "невероятно бычий настрой", пишет Лента.ру.
Крупнейший участник рынка верит, что основные индексы будут расти еще, хотя уже и почти достигли рекордных значений.
Ожидания роста основаны на экономических стимулах американских властей. Речь идет о пакете объемом $1,9 трлн долларов от Джо Байдена, а также о программе количественного смягчения от ФРС.
При этом Ларри Финк указал на долгосрочные риски для фондового рынка: неэффективность вакцинации и дефицит бюджета.