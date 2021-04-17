МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Руководитель инвесткомпании BlackRock Ларри Финк предрек "светлое будущее фондовому рынку США". В интервью CNBC он признался, что у него "невероятно бычий настрой", пишет Лента.ру.

Крупнейший участник рынка верит, что основные индексы будут расти еще, хотя уже и почти достигли рекордных значений.

Ожидания роста основаны на экономических стимулах американских властей. Речь идет о пакете объемом $1,9 трлн долларов от Джо Байдена, а также о программе количественного смягчения от ФРС.

При этом Ларри Финк указал на долгосрочные риски для фондового рынка: неэффективность вакцинации и дефицит бюджета.