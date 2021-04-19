МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Цена меди заметно растет в понедельник утром на усилении надежд на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 вследствие ускорения темпов вакцинации, свидетельствуют данные торговых площадок.

Производство цветных металлов

Золото дешевеет после сильнейшего недельного роста

По состоянию на 8.57 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,35%, до 4,2 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,79%, до 9211 долларов, алюминия — на 1,03%, до 2315 долларов, цинка — на 0,3%, до 2856 долларов за тонну.

Рост стоимости меди происходит в ожидании высоких темпов вакцинации от коронавируса в мире, которая должна способствовать выходу стран из карантинных ограничений и, как следствие, улучшению ситуации в экономике и росту спроса на промышленные металлы.

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать статистику из Китая, вышедшую в пятницу. По официальным данным, ВВП Китая в первом квартале года вырос на рекордные 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики теперь ждут замедления роста экономики страны с рекордного уровня, но предполагают, что на этом фоне власти могут сохранить меры ее "поддержки".