МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Цена меди заметно растет в понедельник утром на усилении надежд на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 вследствие ускорения темпов вакцинации, свидетельствуют данные торговых площадок. Золото дешевеет после сильнейшего недельного роста

По состоянию на 8.57 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,35%, до 4,2 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,79%, до 9211 долларов, алюминия — на 1,03%, до 2315 долларов, цинка — на 0,3%, до 2856 долларов за тонну.

Рост стоимости меди происходит в ожидании высоких темпов вакцинации от коронавируса в мире, которая должна способствовать выходу стран из карантинных ограничений и, как следствие, улучшению ситуации в экономике и росту спроса на промышленные металлы.

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать статистику из Китая, вышедшую в пятницу. По официальным данным, ВВП Китая в первом квартале года вырос на рекордные 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики теперь ждут замедления роста экономики страны с рекордного уровня, но предполагают, что на этом фоне власти могут сохранить меры ее "поддержки".