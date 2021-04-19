МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа заявила о техническом сбое на утренних торгах понедельника, в настоящий момент система работает в штатном режиме. Мосбиржа позволит совершать оперции с валютой на сумму от доллара

На утренних торгах участники рынка обратили внимание на то, что котировки, в частности, Amazon, Baidu, Microsoft, Adobe, Tesla резко меняются, а в торговой системе появлялись сообщения о приостановке/возобновлении торгов отдельными бумагами.

"В связи с поступающими запросами участников торгов ПАО "Санкт-Петербургская биржа" сообщает, что на организованных торгах, проводимых биржей, 19 апреля 2021 года до 8.44 мск по некоторым инструментам могли некорректно рассчитываться значения динамических лимитов, что приводило к невозможности выставления заявок в границах допустимого диапазона от рыночных цен", — говорится в сообщении биржи.

В настоящий момент система проведения торгов биржи работает в штатном режиме. Биржа тщательно изучает сложившуюся ситуацию и предприняла все необходимые меры для ее оперативного исправления, сообщила торговая площадка.