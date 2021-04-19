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https://1prime.ru/Financial_market/20210419/833494300.html
Санкт-Петербургская биржа заявила о сбое на утренних торгах
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Санкт-Петербургская биржа заявила о техническом сбое на утренних торгах понедельника, в настоящий момент система работает в штатном режиме. На утренних торгах участники рынка... ПРАЙМ, 19.04.2021
санкт-петербургская биржа, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа заявила о техническом сбое на утренних торгах понедельника, в настоящий момент система работает в штатном режиме.
На утренних торгах участники рынка обратили внимание на то, что котировки, в частности, Amazon, Baidu, Microsoft, Adobe, Tesla резко меняются, а в торговой системе появлялись сообщения о приостановке/возобновлении торгов отдельными бумагами.
"В связи с поступающими запросами участников торгов ПАО "Санкт-Петербургская биржа" сообщает, что на организованных торгах, проводимых биржей, 19 апреля 2021 года до 8.44 мск по некоторым инструментам могли некорректно рассчитываться значения динамических лимитов, что приводило к невозможности выставления заявок в границах допустимого диапазона от рыночных цен", — говорится в сообщении биржи.
В настоящий момент система проведения торгов биржи работает в штатном режиме. Биржа тщательно изучает сложившуюся ситуацию и предприняла все необходимые меры для ее оперативного исправления, сообщила торговая площадка.