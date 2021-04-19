МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту в понедельник вечером после коррекционного снижения днем, свидетельствуют данные торгов. Изнанка коронакризиса. Куда утекают мировые запасы нефти

По состоянию на 17.29 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,12%, до 66,86 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,22%, до 63,33 доллара за баррель, майских — на 0,17%, до 63,24 доллара.

Днем цены на нефть снижались примерно на 0,2% после того, как по итогам минувшей недели они стали выше на 6%. Такой рост был связан с ожиданиями восстановления экономики, а также после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста спроса на нефть.

Теперь же цены вернулись к росту, но аналитики отмечают сохраняющуюся неопределенность, вызванную ростом заболеваемости коронавирусом.

"В условиях, когда количество случаев заражения коронавирусом в мире достигает новых рекордов, перспективы устойчивого роста на данном этапе кажутся ограниченными", — сказал агентству Блумберг глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).