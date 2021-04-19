События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 апреля
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,85%
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-1,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (февраль)
|4,8%
|4,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (март)
|86,6 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (февраль)
|-147 тыс
|-167 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (февраль)
|5,0%
|5,1%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март)
|0,7%
|0,5%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-3,608 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (март)
|-1,3%
|-1,3% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (март)
|5,7%
|5,6% (прогноз)
|RUB
|Русгидро — операционные результаты за 1кв2021
|RUB
|ММК — СД (в заочной форме, рекоменд. по див-дам 1кв2021)
|0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин) — див-д 2020
|16:00 мск
|RUB
|Группа ВТБ — День инвестора (стратегия и финансовый прогноз)
|RUB
|Ростелеком — День инвестора (обновленная стратегия на 2021-2025)
|RUB
|Таттелеком — закрытие реестра для участия в ГОСА (14.05.2021, в заочной форме)
|0,02021 — див-д 2019
|0,0393 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.06.2021) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210419/833496265.html