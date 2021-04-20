МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов растет по основным индексам на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль усилил рост к доллару и евро на дорожающей нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск вторника поднимался на 0,24% — до 3582,54 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,52%, до 1484,27 пункта.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,07% — до 67,77 доллара за баррель.