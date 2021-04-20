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https://1prime.ru/Financial_market/20210420/833499239.html
Российский рынок акций растет в начале торгов
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Российский рынок акций в начале торгов растет по основным индексам на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск... ПРАЙМ, 20.04.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов растет по основным индексам на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск вторника поднимался на 0,24% — до 3582,54 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,52%, до 1484,27 пункта.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,07% — до 67,77 доллара за баррель.