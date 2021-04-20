МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций растет в начале торгов

По состоянию на 10.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,44%, до 7,21 доллара, "Новатэка" — на 0,84%, до 189,22 доллара, "Лукойла" — на 1,08%, до 79,35 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,07%, до 6,06 доллара, "Газпром нефти" — на 0,43%, до 23,2 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 0,68%, до 33,27 доллара, "Северстали" — на 1,63%, до 23,05 доллара, НЛМК — на 0,79%, до 34,51 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 1,37%, до 1,19 доллара, Сбербанка — на 1,07%, до 15,14 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 1,83%, до 60,79 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 1,72%, до 9,44 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,77%, до 13,99 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,88%, до 3,17 доллара.