МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо снижается по индексу Мосбиржи на ухудшении настроений инвесторов на западных площадках и отступлении нефтяных котировок от дневных максимумов, следует из данных торгов. Нефть дорожает до $68 за баррель в ожидании заседания ОПЕК+

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.35 мск снижается на 0,04%, до 3572,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,87%, до 1463,67 пункта. Ослабление рубля к доллару сильнее давит на индекс РТС, чем на индекс Мосбиржи.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт на 53 копейки, до 76,88 рубля, курс евро – на 64 копейки, до 92,56 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,55%, до 67,4 доллара за баррель. Но ранее во вторник стоимость фьючерса поднималась выше 68 долларов.

Ведущие американские площадки к текущему моменту теряют, европейские индексы также преимущественно снижаются.

"Российский рынок акций перешел к снижению, хотя на открытии сессии наблюдался рост. Рынок реагирует на снижение фьючерсов на американские индексы, в "красной зоне" и Европа, Euro Stoxx 50 теряет более 1%. Нефть также отступила от локального максимума, цена фьючерса Brent превышала 68 долларов за баррель, но затем скорректировалась более чем на 40 центов", — отмечает аналитик компании "Фридом финанс" Евгений Миронюк.

В то же время эксперт отмечает, что внутренних триггеров коррекции у рынка нет.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения котировок — расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-3,18%), акции АФК "Система" (-2,6%), ПИКа (-2,1%), "Аэрофлота" (-1,83%), Московской биржи (-1,65%), а также акции "Русала" (-1,63%), "Распадской" (-1,59%), "Лукойла" (-1,46%) и расписки Qiwi (-1,4%). QIWI не исключила новых санкций со стороны Центробанка

Тем временем инвесторы продолжают отыгрывать отчетность ВТБ, указывает Миронюк.

"Чистая прибыль банка в первом квартале составила 85,1 миллиарда рублей, увеличившись более чем в два раза год к году. Значительно выросли чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы. Наша цель по акциям компании до конца года – 5,8 копейки за акцию", — добавляет он.

Акции ВТБ к текущему моменту дорожают более чем на 3%, а ранее во вторник — на 3,8%, до 4,82 копейки, максимума с февраля 2020 года.

Аналитик "Сбербанка КИБ" Эндрю Кили также ждет, что сегодня на Дне инвестора ВТБ представит обновленную стратегию на 2020-2022 годы и продлит период прогнозирования до 2023 года включительно.

"Банк прогнозирует, что в 2022 году его чистая прибыль составит 300 миллиардов рублей при доходе на акционерный капитал 15% (наш прогноз чистой прибыли — 215 миллиардов рублей, консенсус-прогноз — 182 миллиарда рублей), и мы ждем прогнозов ВТБ на 2023 на год", — говорит аналитик.

Кроме того, эксперт полагает, что ВТБ представит информацию о развитии своей экосистемы и, в частности, прокомментирует планы партнерских соглашений (например, в рамках сотрудничества с "Ростелекомом" в сфере обработки данных).

Также в лидерах роста стоимости – акции ТГК-1 (+2,73%), бумаги "Мечела" (префы поднимаются в цене на 2,41%, обыкновенные акции – на 2,12%), акции Petropavlovsk (+1,84%), "Северстали" (+1,46%), "Фосагро" (+1,45%), "Детского мира" (+1,32%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,13%). Мосбиржа сдвинула расчеты по валютным сделкам на полчаса

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС показывали снижение и стремились к краткосрочным поддержкам 3525 и 1455 пунктов, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал". Ситуация пока остается под контролем покупателей, но может измениться в случае ухудшения настроений на сырьевых площадках, полагает она.

"После бодрого старта отечественный рынок вновь погрузился в переживания по поводу продолжающегося дипломатического кризиса. Впрочем, канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь высказалась за "Северный поток 2", — в свою очередь отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Надежды на саммит США и РФ несколько угасли после того, как российская сторона заявила о возможности диалога только в том случае, если не будет каких-либо очередных недружественных шагов", — заключил он.