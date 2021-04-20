МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал во вторник по основным биржевым индексам, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых рынков, следует из данных Московской биржи.

Падение западных фондовых индексов и резко ушедшая в минус нефть обусловили негативную динамику стоимости российских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,61%, до 3552,41 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,43% до 1455,43 пункта.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Нефть дешевеет на общем падении мировых рынков

Российский фондовый рынок торговался во вторник в минусе, отыгрывая ухудшение конъюнктуры западных фондовых и товарных площадок.

Так, стоимость барреля сорта Brent к вечеру резко ушла в минус и теряет сейчас 1%. Общее снижение аппетита к риску давит на нефтяные котировки.

Спрос на рисковые активы снижается, так как инвесторы обеспокоены тем, какие финансовые прогнозы дадут международные компании с учетом того, что ситуация с COVID-19 еще не решена. Западные фондовые индексы на таком фоне падали во вторник на 0,7-2,1%. "Развивающиеся валюты" также преимущественно слабеют против доллара.

Кроме того, геополитический фактор остается неблагоприятным. Заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности в контактной группе по Донбассу оказалось безрезультатным, посчитали наблюдатели.

В лидерах падения цены среди российских акций оказались бумаги АФК "Система " (-2,8%), "Русала" (-2,7%), "Ростелекома" (-2,4% "обычка", — 2,4% "префы"), ПИКа (-2,4%).

Подорожали "защитные" акции золотодобытчиков – на фоне повышения стоимости "желтого металла": Polymetal (+1,9%), Petropavlovsk (+1,6%), "Полюса" (+0,8%). Также подорожали бумаги "Мечела" (+1,5% "обычка", +1,1% "префы"), "Детского мира" (+1%). Бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,7% "обычка", +1,4% "префы"), традиционно отреагировали ростом на повышение курса доллара к рублю, поскольку нефтяная компания имеет большую "валютную подушку" на счетах.

ПРОГНОЗЫ

Настроения на зарубежных площадках во вторник преобладали пессимистичные, что в итоге негативным образом сказалось и на отечественных активах, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Краткосрочная техническая картина на российском рынке несколько ухудшилась. Индекс РТС к концу торгов ускорил снижение, что может предвещать возвращение к апрельским минимумам в район 1406 пунктов. Индекс Мосбиржи пока держится выше поддержки 3525 пунктов и продолжает движение в рамках краткосрочного восходящего тренда, но также не чувствует себя слишком уверенно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3500-3570 пунктов", — оценила перспективы она.

В середине недели настроения на рынках могут носить смешанный характер, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Завтра состоится ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в среду может формироваться в пределах 3500-3600 пунктов", — добавил он.

В среду индекс Мосбиржи может продолжить попытки тестировать уровень 3600 пунктов, оценивает ситуацию Евгений Миронюк из компании "Фридом Финанс".