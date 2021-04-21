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https://1prime.ru/Financial_market/20210421/833508421.html
Российский рынок акций слегка повышается в начале дня
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Российский рынок акций умеренно повышается по основным индексам в начале торгового дня, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск среды... ПРАЙМ, 21.04.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается по основным индексам в начале торгового дня, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск среды поднимается на 0,13%, до 3556,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,31%, до 1460,01 пункта.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается при этом на 0,33%, до 66,35 доллара за баррель.