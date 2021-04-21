МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается по основным индексам в начале торгового дня, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль перешел к росту против доллара и евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск среды поднимается на 0,13%, до 3556,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,31%, до 1460,01 пункта.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается при этом на 0,33%, до 66,35 доллара за баррель.