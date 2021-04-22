МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Цена на медь снижается в четверг на фиксации прибыли инвесторами после роста стоимости металла более чем на 1,5% днем ранее, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.19 мск стоимость майского фьючерса на медь на бирже Comex снижалась на 0,54%, до 4,2637 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Названы регионы с самым высоким спросом на ипотечные кредиты

Цена на медь подвержена снижению в четверг из-за коррекционных настроений после того, как днем ранее стоимость металла на этой бирже выросла на 1,6%. Кроме того, трейдеры ожидают, что коронавирус затормозит восстановление мировой экономики, задев также спрос на промышленные металлы, к которым относится и медь.

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды выросла на 1,32%, до 9445 долларов, алюминия — на 2,38%, до 2364,5 доллара, цинка — на 0,04%, до 2815 долларов за тонну.